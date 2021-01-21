Acer تطرح حواسب مميزة لمساعدة الطلاب فى الدراسة عن بعد

جدة - نرمين السيد - ومن بين أبرز الحواسب المناسبة لطلاب المدراس والجامعات التي استعرضتها Acer مؤخرا جاء حاسبا Chromebook Spin 511 و Chromebook Spin 512، اللذان حصلا على هياكل متينة وخفيفة الوزن مجهزة بشاشات تميل بزاوية 360 درجة لتتحول هذه الأجهزة إلى حواسب لوحية مناسبة لمتابعة المحاضرات أو التواصل عبر الفيديو، حسبما نقل روسيا اليوم.

وحصل Chromebook Spin 511 على شاشة بمقاس 11.6 بوصة بأبعاد "16:9" بينما زود الجهاز الآخر بشاشة بمقاس 12 بوصة بأبعاد "3:2"، وكلاهما محميتان بزجاج Corning Gorilla المقاوم للصدمات.

وتتميز تلك الحواسب ببطاريات تكفيها لتعمل 10 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، وعلى منفذ USB 3.2 Type-C ومنفذ Type-A، وشرائح للاتصال مع شبكات Bluetooth 5.1 و Wi-Fi 6، وكاميرات بدقة 8 ميجابيكسل، ومعالجات Pentium Silver أو Celeron تعمل مع ذواكر وصول عشوائى 8 جيجابايت.