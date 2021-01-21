خالد الجندى : الانتساب إلى الفراعنة شرف



جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن النشوذ هو الارتفاع والتعالى، والطبيعى أن المرأة والرجل متكافئين، والرجل يظن أنه المتحكم ولكنه لا يعلو على شأن الله وإن قصد ذلك كفر.

أوضح فى سياق آخر، أن الفراعنة أعلى وأعظم فئة مؤمنة وردت فى القرآن وهم نموذج الصالحين وقصتهم مع فرعون سيدنا موسى، ومنهم امرأة فرعون نفسه، مشيرًا إلى أن "الانتساب إلى الفراعنة شرف" ومن يقول إن الله دمرهم "دماغه ضايعة" لأن الله أكرمهم وأكرم سحرة فرعون الذين وقفوا فى وجه الظلم ونصروا موسى.

شدد الجندى على أنه يجب الافتخار أننا من سلالة الفراعنة الورعين الذين ذكرهم القرآن الكريم لأن ليس الفراعنة من غرقوا فى اليم بل مجموعة منهم.