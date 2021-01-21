إصلاح نظام توصيل الأكسجين إلى المحطة الفضائية الدولية

جدة - نرمين السيد - أفاد المكتب الصحفى لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، بأن نظام توصيل الأكسجين إلى القطاع الروسى للمحطة الفضائية الدولية يعمل بشكل طبيعى، بحسب وكالة "تاس" الروسية.





وقال ناطق باسم المؤسسة إنه "تم فصل نظام توصيل الأكسجين، وتشغيله مجددا وذلك حسب خطة العمليات التقنية المنفذة فى المحطة، ما سمح لنا بالقول إن الأجهزة كلها تعمل بشكل طبيعى".

يذكر أن رائد الفضاء الروسى، سيرجى ريجيكوف، كان قد أبلغ مركز إدارة الرحلات الفضائية الساعة 18.18 يوم 20 يناير بتوقيت موسكو عن عطل فى نظام "إلكترون" الخاص بتوصيل الأكسجين إلى القطاع الروسى للمحطة.

جدير بالذكر أن نظام توصيل الأكسجين كان قد تعطل فى أكتوبر الماضى، ما أجبر أفراد الطاقم الروسى على تفكيكه بغية كشف الخلل والانتقال إلى استخدام النظام الأمريكى مؤقتا، ثم أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" أن النظام الروسى قد أعيد تشغيله. لكنه تعطل فى ديسمبر الماضى مرة أخرى.