شاومى تطلق سلسلة جديدة من Redmi Note 10 الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وستأتى سلسلة Redmi Note 10 بسعر مرتفع عن سابقتها، وذلك بسبب أن تشكيلة Redmi Note 9 لم تحقق توقعات الشركة من حيث إيرادات وأرباح مبيعاتها، وأيضًا لمنافسة أحدث أجهزة العلامة التجارية ريلمى.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، فمن المتوقع أن يعمل هاتف Redmi Note 10، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 750G، مع أربع كاميرات خلفية وشاشة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة.

وبالنسبة لهاتف Xiaomi Mi 11، تخطط شاومى لإطلاق الجهاز فى الهند بخيارين للذاكرة الأول بسعة 8 + 128 جيجابايت، ونموذج آخر بسعة 8 + 256 جيجابايت.

وسيكون هناك أيضًا نسخة مخففة تسمىXiaomi Mi 11 Lite، ستتوفر فى 3 خيارات لونية هى الوردى والأزرق والأسود، إلى جانب ثلاث خيارات للذاكرة هى 8 + 128 جيجابايت، و6 + 64 جيجابايت، و8 + 128 جيجابايت.