صور- كريسى تيجن.. عارضة أزياء مشاغبة حظرها ترامب وتابعها بايدن

جدة - نرمين السيد - تخطف كريسى تيجن، الأنظار دائما فى عروض الأزياء بإطلالاتها الجديدة والمثيرة دائما، وكان الظهور الأول فى العدد السنوى "لسويم سوت ايشيو" الشهير من مجلة سبورتس إلسترايتد فى 2010.

العربية نت ذكرت فى تقرير لها، أن العارضة كريسّى تيجن، مولودة فى ولاية "يوتاه" بالغرب الأمريكى، لأب أصله نرويجى وأم أصلها تايلاندى، هى أيضا مقدمة برامج تلفزيونية، وشهيرة بموهبتها فى فن الطبخ والكتابة حوله، وتزوجت فى 2013 من المغنى والممثل والمنتج الأمريكى John Legend أنجب منها ثلاثة أبناء، والناشط أيضا بالعمل الخيرى.

واشتهرت كريسى بين عامى 2016 إلى 2017 بشكل خاص، بحرب ضروس خاضها معها زوجها ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، حتى حين كان مرشحا، وساحتها كانت "تويتر" نفسه، وانتهت فى 2017 بمقاطعة حساب ترمب لحسابها، ثم تابعها الاثنان كل من خندقه "التويترى" إلى درجة أن "يوتيوب" اكتظ بفيديوهات عنها، وفى بعض تلك الفيديوهات نجد صوراً وتلاسنات خادشة للحياء، وفقا لما ذكرته العربية نت.

وبعد أداء بايدن لليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا الأربعاء الماضى، كتبت "تغريدة" أرسلتها إلى الرئيس الجديد، قالت له فيها: "مرحبا جو بايدن لقد قاطعنى الرئيس منذ 4 سنوات، هل تقبل بأن تتابعنى من فضلك"؟ وبعد 4 ساعات لبى بايدن طلبها وضمها إلى من يتابعهم.