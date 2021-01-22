الحلم.. تصنيع سيارة آبل قريبا

جدة - نرمين السيد - وكشفت وكالة رويترز، أن شركة هونداى موتورز ستكلف شركة كيا التابعة لها، بالعمل على صناعة سيارة أبل مع الفريق المختص بالمشروع من أبل، وستتعاون كذلك مع شركات مختصة بالتكنولوجيا الحديثة للسيارات، وتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

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