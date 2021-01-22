اقتران المريخ وأورانوس.. ظاهرة ترى بالنظارة المعظمة

جدة - نرمين السيد - يقترن كوكب المريخ مع كوكب أورانوس، اليوم الجمعة، بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا، ولكن هناك صعوبة لرؤية كوكب أورانوس بالعين المجردة ، لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب أو نظارة معظمة.





ويعد المريخ، الكوكب التالى خلف الأرض فى ترتيب النظام الشمسى، بينما أورانوس السابع، بالإضافة إلى أنه عملاق ويمكن رؤيته فى ليلة صافية عندما يتماشى مداره مع مدار الأرض.

يقع أورانوس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم على بعد 2.9 مليار كيلومتر من الشمس ويستغرق 84 عاما لإكمال مداره حول النجم، ويصطف الكوكب مع الأرض تقريبا مرة واحدة فى السنة، وفى هذه المرة يمكن رؤيته وهو يسافر بجانب المريخ، كما يقع على بعد 1.82 مليار ميل من الأرض، وتمت زيارة أورانوس فقط بواسطة مركبة فضائية واحدة من الأرض حتى الآن "فوييجر 2 التابعة لناسا" فى عام 1986.

جامعة أكسفورد كشفت فى عام 2018، أن غاز كبريتيد الهيدروجين الذى يدور حول غلافه الجوى العلوى يعطى أورانوس رائحة بيضة فاسدة، بينما تقول وكالة ناسا إن الفقاعة المغناطيسية المحيطة بأورانوس تنقل غلافها الجوى الضار إلى الفضاء.

وأضافت الوكالة أن الخسارة فى الغلاف الجوى لكوكب أورانوس ترجع إلى المجال المغناطيسى للكوكب الذى يتسبب فى تذبذب الغلاف المغناطيسى مثل كرة قدم ضعيفة، وينتج عن هذا تسرب أجزاء من الغلاف الجوى لأورانوس فى فقاعات بلازما مشحونة تسمى البلازمويدات، والتى تنفصل عن المجال المغناطيسى أثناء تحركها بواسطة الشمس.

ولاكتشاف الكوكبين، انظر إلى السماء الجنوبية الغربية عند حلول الظلام، وفوق القمر، سترى "نجما" بلون أحمر، وهو فى الواقع كوكب المريخ، وبعد بضع ساعات من مرور القمر، ستظهر نقطة خافتة أخرى، وهذه النقطة الباهتة هى أورانوس، وهو بعيد جدا عن أن تراه العين.