مليونير.. نام مبكرا فربح 10 ملايين دولار فجرا

جدة - نرمين السيد - ونقلت سكاى نيوز عربية عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن التاجر الذى يقطن فى مدينة بريزبن الأسترالية، الذى لم تكشف عن اسمه، أوى إلى فراشه مبكرا ليلة الخميس، ثم استيقظ فى حوالى الساعة الثانية فجرا ليتفقد البريد، وفى البداية، اعتقد الرجل أنه ربح 10 آلاف دولار، قبل أن يتأكد أنه أصبح أغنى بـ10 ملايين بفضل يانصيب الـ"سوبربول" الشهيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا الأخرى، التى رفعت قيمة جائزته إلى 10 ملايين و367 ألف دولار.

وقال التاجر: "فى البداية اعتقدت أننى ربحت 10 آلاف دولار، ثم استوعبت أننى ربحت الجائزة الكبرى.. لم أستطع النوم بعد ذلك"، متابعا "أنا أعمل لحسابى، لذا لا يزال يتعين على العمل، وسأواصل ذلك حتى بعد الجائزة.. لطالما قلت إننى إذا فزت باليانصيب، فسأواصل العمل، سأشعر بالملل بخلاف ذلك، لكن هذا فقط يزيل المخاوف المادية".