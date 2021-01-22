بعد التخلى عن قسم العلاقات.. تسلا توظف شخصا من أجل الشكاوى ضد إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت العربية نت، أن من بين المسؤوليات الوظيفية لأخصائيى الدعم فى تسلا حل الشكاوى والمشاكل أو إعادة توجيهها حسب الحاجة ومعالجة مشاكل التواصل الاجتماعى الموجهة إلى الرئيس التنفيذى من خلال التفكير النقدى، حيث جاء فى وصف الوظيفة: يتعامل متخصصو الدعم فى تسلا مع مجموعة متنوعة من الشكاوى والمشكلات أثناء تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى.
ويمتلك ماسك 42.6 مليون متابع عبر تويتر ويشارك تغريدة واحدة على الأقل يوميًا بخصوص عمليات إطلاق سبيس إكس القادمة وتكنولوجيا تسلا الجديدة.
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