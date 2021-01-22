من داخل مصعد.. صور جديدة لجورجينا رودريجيز صديقة رونالدو

جدة - نرمين السيد - وظهرت جورجينا "صديقة رونالدو"، وهى داخل أحد المصاعد وتحاول التقاط عدة صور لها، بينما ظهرت فى أخرى وهى تشرب القهوة. جورجينا اشتهرت مؤخرا بعد خطبتها من لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

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