تسريبات تكشف جديد ماك بوك آير

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص تفاصيل تسريبات "ماك بوك آير" الجديد، وأنه سيكون أرق وأخف وزنا من الإصدارات السابقة. وألمحت المصادر من داخل "أبل" أنها بصدد إعادة تصميم كبير لحاسب "ماك بوك آير"، حيث ستزيل منه الحاشية السفلية التى كانت تزيد سمك الجهاز ووزنه. كما سيتم دعم حاسب "ماك بوك آير" أيضا بمعالج "إم 1" الذى يعد جيلا جديدا كليا من المعالجات فائقة السرعة التى سبق وأثبتت نجاحها فى حاسب "ماك بوك برو"، بالإضافة إلى تقنية الشحن "ماجا سيف". وسيتضمن تصميم "ماك بوك آير" الجديد أيضا إطارات شاشة أصغر، ما سيؤدى إلى تقليص عامل الشكل المحمول بالفعل. ولكن أكدت المصادر أن جهاز "ماك بوك آير" لن يظهر للنور إلا خلال مطلع عام 2022، وسيأتى بطرازين أحدهما بشاشة ذات قياس 14 بوصة والآخر 16 بوصة.

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