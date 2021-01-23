اجتماع آسيان الرقمى يوصى بمنع استغلال الأطفال والنساء فى الفضاء الإلكترونى

وقال عبد الله - الذى ترأس الاجتماع الأول للوزراء الرقميين لرابطة آسيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم السبت - إن الاتفاق يتضمن الحاجة لتعزيز القوانين واللوائح لضمان سلامة وأمن التواصل الافتراضى وحماية البيانات خلاله، فضلا عن منع استغلال الأطفال والنساء فى الفضاء الإلكترونى بما فى ذلك التنمر الإلكترونى.
وأضاف: "أن تعزيز الأمن السيبرانى هو أيضا أحد المكونات المهمة في الخطة الرئيسية الرقمية للآسيان لعام 2025"، مشيرا إلى أن ماليزيا مستعدة لتبادل خبراتها فى مجال الأمن السيبرانى مع دول رابطة آسيان من خلال برنامج نظام تعليم الأمن السيبرانى العالمى.
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