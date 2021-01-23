الأسعار والمواصفات.. سامسونج تطلق أقراص تخزين خارجية

جدة - نرمين السيد - وبحسب روسيا اليوم، فإن أقراص 870 Evo SSD الجديدة من نوع SSD جهزت بوحدات تحكم متطورة من نوع V-NAND ما سيمح لها بتوفير سرعات عالية فى معالجة البيانات تصل إلى 560 ميجابايت فى الثانية.

كما جهزت الشركة هذه الأقراص بمخزنات مؤقتة كبيرة وتقنيات TurboWrite التى تساعدها فى الحفاظ على استقرار أدائها بشكل ممتاز أثناء الاستعمال.

ومن المقرر أن توفر هذه الأقراص سرعة أكبر بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بأقراص 860 Evo SSD التى طرحت سابقا، فضلا عن أنها تتوافق مع العديد من منصات الحواسب بفضل أحجامها الصغيرة نسبيا، وتتمتع بميزات متطورة تتوافق مع تقنيات الإقلاع الفورى لأنظمة التشغيل.

وستطرح هذه الأقراص بسعر 49 دولارا فقط بسعة 500 جيجابايت، وبسعر 79 دولارا بسعة 1 تيرابايت، وبـ 269 دولارا بسعة 2 تيرابايت، و529 دولارا بسعة 4 تيرابايت.