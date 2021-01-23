جدة - نرمين السيد - وبحسب روسيا اليوم، فإن أقراص 870 Evo SSD الجديدة من نوع SSD جهزت بوحدات تحكم متطورة من نوع V-NAND ما سيمح لها بتوفير سرعات عالية فى معالجة البيانات تصل إلى 560 ميجابايت فى الثانية.
كما جهزت الشركة هذه الأقراص بمخزنات مؤقتة كبيرة وتقنيات TurboWrite التى تساعدها فى الحفاظ على استقرار أدائها بشكل ممتاز أثناء الاستعمال.
ومن المقرر أن توفر هذه الأقراص سرعة أكبر بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بأقراص 860 Evo SSD التى طرحت سابقا، فضلا عن أنها تتوافق مع العديد من منصات الحواسب بفضل أحجامها الصغيرة نسبيا، وتتمتع بميزات متطورة تتوافق مع تقنيات الإقلاع الفورى لأنظمة التشغيل.
وستطرح هذه الأقراص بسعر 49 دولارا فقط بسعة 500 جيجابايت، وبسعر 79 دولارا بسعة 1 تيرابايت، وبـ 269 دولارا بسعة 2 تيرابايت، و529 دولارا بسعة 4 تيرابايت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسعار والمواصفات.. سامسونج تطلق أقراص تخزين خارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.