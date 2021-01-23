فتاة هندية تكشف سر فقدانها 40 كيلو فى 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - وفى حديثها لـ صحيفة "تايمز أوف إنديا" قالت سانا شيتى، إنها كانت تعانى من مستويات مرتفعة من الكوليسترول والسكر فى الدم، حيث بلغ وزنها نحو 125 كيلوجرامًا.
وذكرت شيتى أن سر فقدان الوزن ليس الطعام الذى نأكله، بل حجم الحصة الغذائية التى نتناولها يوميا، موضحة أن "لفقدان الوزن والصحة الجيدة، تحتاج إلى تناول الطعام باعتدال والتحكم فى الكمية هو ما ساعدنى فى تحقيق هذه النتائج فى وقت قياسى".
ولفتت الفتاة الهندية، إلى أهمية مضغ الطعام جيدًا، الأمر الذى يساعد فى تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أنها تخلت على الفور عن السكر ومنتجات القمح والأطعمة غير النباتية، بالإضافة إلى ذلك، زادت من نشاطها البدنى عبر المشى لمدة 1.5 ساعة على الأقل.
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