الإثنين.. كوكب عطارد يزين السماء ويمكن رؤيته بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن كوكب عطارد سيكون فى أكبر استطالة شرقية له حيث تبلغ 18.6 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق فى المساء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة.

ومن جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم إلى وجود نوعين من الاستطالات - الشرقية والغربية فعندما يكون عطارد شرق الشمس، تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربى للشمس، تكون استطالة غربية صباحية.

وأوضح أن عطارد سيبدو فى السماء مثل "نجم المساء" لامع ( -0.7) فى كوكبة الجدى، ويمكن مراقبته بالعين المجردة ويفضل من خلال المنظار، كما أنه باستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطواره التى تشبه أطوار القمر.

وقال إنه يطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فهو بالرغم من صغر حجمه، إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا فى الغالب لانراه، موضحا أنه أقرب كوكب إلى الشمس وفى معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل، ومع ذلك فى أوقات محددة يصبح الكوكب مرئيا لنا.

وأوضح أن أفضل وقت لرصد عطارد هو عندما يصل الكوكب إلى أقصى زاوية تفصله عن الشمس، كما يرى من الأرض، وهذا الحدث يسمى "أكبر استطالة" وهى تحدث كل 70-40 يوما وهو وقت ممتع لأى محب بعلم الفلك.