أسما رؤوف سفيرة شتى فى مصر تشعل مواقع التواصل دعمًا لآثار الأقصر

جدة - نرمين السيد - أشعلت أسما رؤوف، المرشدة السياحية، اليوم السبت، موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بصورها، فى مدينة الأقصر، دعمًا لمبادرة شتى فى مصر، التى أطلقتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدنى بالتعاون مع المنشآت الفندقية من أجل دعم القطاع السياحى.





وظهرت أسما رؤوف، فى مختلف المناطق السياحية بمدينة الأقصر، حيث حرصت على استقلال المنطاد لمشاهدة آثار الأجداد من السماء، وكذلك حرصت على التقاط الصور فى المعالم السياحية المميزة لمدينة الأقصر.

وكانت وزارة السياحة، اختارت أسما سفيرة لمبادرة شتى فى مصر، ليكون دورها الترويج للأثار المصرية عن طريق "السوشيال ميديا"، كونها أصبحت من أهم وسائل التواصل فى كل البيوت وتستخدمها مختلف الفئات العمرية.

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