جوجل تحدث تصميم نتائج محرك البحث على الأجهزة المحمولة

وقالت أيلين تشينج، التى قادت عملية تحديث تصميم مظهر نتائج البحث على المحرك، فى المدونة الرسمية لمحرك البحث : "أردنا أن نتراجع خطوة إلى الوراء لتبسيط بعض الشىء حتى يتمكن الأشخاص من العثور على ما يبحثون عنه بشكل أسرع وأكثر سهولة".
ويضم التصميم المحدث نصا أكبر حجما وسمكا ليصبح أسهل فى القراءة والتصفح السريع، وسيظهر المزيد من خطوط "جوجل" فى صفحة نتائج البحث. كما ستشغل نتائج البحث مساحة أكبر من عرض الشاشة، ويرجع الفضل فى ذلك جزئيًا، إلى تقليل الظلال، فضلا عن استخدام الألوان للمساعدة فى إبراز المعلومات المهمة دون تشتيت الانتباه.
ومن المقرر تطبيق التصميم الجديد خلال الأيام المقبلة.
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