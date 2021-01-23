يوتيوب تفعّل دعم جودة الفيديو HDR على أجهزة الألعاب إكس بوكس

ونتيجة لتلك الخطوة، سيصبح دعم جودة محتوى الفيديو HDR متاحا على كافة أجهزة الألعاب "إكس بوكس ون إس" و"إكس بوكس ون إكس" الحالية، وكذلك الأجهزة الجديدة مثل "إكس بوكس سيريز إكس" و"سيريز إس".
وقالت الشركة، إنه طالما يمتلك المستخدم جهاز تليفيزيون أو شاشة قادرة على عرض الفيديوهات بجودة HDR ، سيقوم تطبيق "يوتيوب" تلقائيا بالانتقال إلى عرض المحتوى بجودة HDR.
يشار إلى أن تطبيق "يوتيوب" على أجهزة ألعاب "إكس بوكس" لم يكن يدعم من قبل عرض محتوى الفيديو بجودة HDR ، على الرغم من أن تلك الجودة كانت متوفرة على جهاز ألعاب "بلاى ستيشن 4" منذ عام 2019.
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