ألفابيت تغلق شركة بالون الإنترنت

جدة - نرمين السيد - قررت شركة "ألفابيت" الأمريكية، الشركة الأم لعملاق التكنولوجيا "جوجل"، غلق شركة "لووم" المتخصصة فى توفر خدمات الإنترنت من البالونات فى المناطق المحرومة من الاتصالات حول العالم.





وقال أسترو تيلر، الذى يقود قسم "إكس موون شوت" التابع للشركة، عبر المدونة الرسمية لها : "لقد ثبت أن الطريق إلى الجدوى التجارية أطول بكثير وأكثر خطورة مما كان متوقعًا"، معلنا أنه فى الأشهر المقبلة، سنبدأ فى إنهاء عمليات الشركة.

وكانت "ألفابيت" قد أطلقت مشروع "موون" فى يونيو 2013، والذى تحول إلى شركة مستقلة داخل "ألفابيت" فى عام 2018.

وفى شهر يوليو أطلقت "موون" أول خدمة إنترنت تجارية لها فى كينيا، والتى تتألف من أسطول من حوالى 35 بالونا تغطى مساحة تبلغ حوالى 50.000 كيلومتر مربع، كما قدمت الشركة خدمات الإنترنت إلى المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، ونشرت البالونات فى بورتوريكو فى أعقاب إعصار ماريا فى عام 2017 وإلى بيرو فى أعقاب زلزال وقع فى عام 2019.