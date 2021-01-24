التريند الأول فى مصر.. صبحاوى علطول مع يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وقدمت حلقة اليوم الأحد من البرنامج، مجموعة من الأغانى المختلفة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.