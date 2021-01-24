صور .. سر رشاقة عارضة الأزياء الهولندية شارون بيكسما

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جدة - نرمين السيد - ولدت عارضة الأزياء الأنيقة شارون بيكسما فى 6 يناير 1995 روتردام بـ هولندا.
وتتمتيز شارون بملامحها الطبيعية الجميلة التى تزيد من تألقها فى مجال الموضة وعروض الأزياء.
وشاركت بيكسما فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، حتى فازت بلقب ملكة الجمال الهولندية 2019، حيث مثلت هولندا فى مسابقة ملكة جمال الكون.
يرجع سر رشاقة الهولندية بيكسما إلى حرصها على ممارسة التمارين الرياضية، ما يزيد من تألقها فى عالم الموضة.
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