أطباء فرنسيون يوصون بعدم الكلام أثناء ركوب وسائل النقل العام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأكاديمية فى بيان لها: "الاستخدام الإلزامى للكمامة فى وسائل النقل العام، حيث لا يمكن التباعد الاجتماعى، يجب أن يصاحبه إجراء احتياطى بسيط جدا، وهو تفادى التحدث وإجراء اتصالات هاتفية".

وقال عضو الأكاديمية باتريك بيرشى فى تصريح لقناة "بي.إف.إم تى في": "إذا لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص فقط فى عربة مترو أنفاق فلن تكون هناك مشكلة ولكن إذا كان لا يفصل بين الشخص والآخر سوى سنتيمترين فقط فمن المنطقى عدم الكلام أو التحدث عبر الهاتف"، مضيفا: "هذا ليس إلزاما بل توصية".

وقالت الأكاديمية إن الكمامات القماشية أو المصنوعة فى المنزل فعالة ضد انتشار فيروس كورونا، طالما تم وضعها بشكل صحيح، وأن معظم الإصابات تحدث عندما يخلع الناس الكمامات.