صور.. طرق ارتداء الكوفية فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتساعد الكوفية على منح مزيد من التدفئة خلال برد الشتاء، دون وجود شروط أو نصائح لارتدائها.

وتختلف طريقة تنسيق الكوفيات مع الحجاب فى الشتاء، للحصول على إطلالة أنيقة مميزة.

فمن الممكن ترك الكوفية منسدلة من الأمام، أو توضع بشكل فضفاض حول الرقبة مع ثنى أحد أطرافها على الكتفين.

ويستعين به البعض لوضعه على أحد الكتفين بحزام من من الخصر، وتلك الطريقة تمنح لمرتديتها إطلالة أنيقة جذابة.

وترتدى بعض الفتيات الكوفية المنغلقة حول الرقبة، التى لا تحتاج إلى مجهود فى لفها، وتساهم فى الحصول على مظهر جذاب وأنيق.