هونر تطرح Honor V40 5G .. اعرف أهم مميزاته

جدة - نرمين السيد - ويسمى هاتف هونر الجديد باسم "Honor V40"، وله الكثير من المميزات منها تمتعه بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تصل دقتها إلى 50 ميجابيكسل، وواحدة بزاوية فائقة بدقة 8 ميجابيكسل والأخرى بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى تمتعها بضبط تلقائى للصورة بالليزر، كما أن الكاميرا السيلفى بدقة 32 و18 ميجابيكسل. ويأتى الهاتف الجديد بشاشة منحنية من الجانبين بقياس 6.72 بةصى وبدقة 2676 × 1236 بيكسل، وفقا لما جاء فى "موقع Tom's Guide". بينما تصل سعة بطاريته 4000 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السلكى السريع بقدرة 66 وات. ويتوفر الهاتف باللون الفضى والأسود والذهبى بسعر 550 دولار أمريكى، كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات.

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