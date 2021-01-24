شيرين أنور تستعرض أسبابا خفية وراء تساقط الشعر: هناك معدل طبيعى

جدة - نرمين السيد - تكشف الفاشونيستا شيرين أنور، عن أسباب خفية لتساقط الشعر، بعد التساؤلات التى جاءتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فى أولى حلقاتها المصورة والتى تبرز خلالها النصائح للفتيات.





وقالت شيرين أنور، إن المعدل الطبيعى لتساقط الشعر بين 50 إلى 100 شعرة فى اليوم، مشيرة أن نمو الشعر يمر بثلاث مراحل الأولى فى تكوين الشعرة، خلال ما يقرب من عام.

وتقول شيرين أنور، إن المرحلة الثانية فى نمو الشعر تسمى مرحلة الثبات أو النوم، حيث أن النمو يقف من ثلاث إلى خمسة شهور، أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة تساقط الشعر الطبيعى أو هناك أسباب أخرى.

واستعرضت شيرين أنور أسباب تساقط الشعر التى تأتى بخلاف النقص فى بعض الفيتامينات والمعادن، وجاءت أولها، الإجهاد النفسى والقلق والتوتر، والسبب الثانى هو سوء التغذية والبعد عن التغذية السليمة.

أما السبب الثالث والذى يساعد على تساقط الشعر، هو تغير الهرمونات فى الجسم سواء خلال فترة الولادة أو الحمل أو تأخر فترة الحيض، بجانب تناول بعض الأدوية والتى لها آثار لتساقط الشعر.

والسبب الخامس، يرجع لمعاملة تمشيط الشعر بشكل خاطئ والإفراط فى ذلك، بجانب الاهتمام السئ فى التعامل مع الشعر لاستخدام المجفف وغيره من الأدوات الأخرى.