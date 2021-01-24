باحثون يستخدمون الأقمار الصناعية لمتابعة الفيلة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار قال باحثون فى جامعتى أكسفورد وباث، إن استخدام الخوارزميات والتعلم الآلى وتكنولوجيا الأقمار الصناعية قد تحل مكان التقنيات الحالية المستخدمة فى عد الفيلة.

وبحسب "BBC" فإن صورا تأتى من قمر صناعى لمراقبة الأرض يدور على ارتفاع 600 كيلومتر "372 ميل" فوق سطح الكوكب، تبدو وكأنها نقاط رمادية فى غابة من البقع الخضراء، ولكن عند الفحص الدقيق، يتم اكتشاف أن هذه النقاط أفيال تتجول عبر الأشجار.

وأكد الباحثون، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك، أن العلماء يستخدمون هذه الصور لإحصاء عدد الأفيال الإفريقية من الفضاء، مشيرين إلى أن هذا العمل ربما يترتب عليه مسح ما يصل إلى 5000 كيلو متر مربع من موطن الأفيال فى يوم واحد.

ويأمل باحثو أكسفورد وباث أن تساعد هذه التقنية فى حماية هذه الثدييات المهددة فى إفريقيا.