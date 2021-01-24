فيديو يستعرض مراحل إنتاج الحرير بواسطة دودة القز

جدة - نرمين السيد - تعتمد صناعة الحرير على الألياف التى تنتجها دودة القز لبناء ما يعرف بـ "الشرنقة"، حيث تعيش يرقات تلك الحشرة بداخلها إلى أن يتم التقاطها ومعالجتها فى عدة خطوات لإنتاج أجود أنواع الأقمشة. ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر"، ونشرته وكالة سبوتنيك، مراحل بناء الشرنقة المتعلقة بدودة القز. وتعرف الألياف التى تنتجها دودة القز بـ "ألياف الفبروين البروتينية" التى يتم نسجها فى مرحلة لاحقة لإنتاج الحرير الذى يعد من أفضل الأقمشة المستخدمة فى صناعة الملابس.

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