جدة - نرمين السيد - وأدت خطوة واتساب إلى مخاوف المستخدمين من استغلال بياناتهم هو ما أدى إى اتجاه عدد كبير من منهم إلى استخدام تطبيقات آخرى أكثر آمانا.
وعلى الرغم من سياسة الخصوصية التى أعلن عنها واتس آب إلا أن هناك بعض الإعدادات التى يمكن اتباعها لتقليل البيانات التى يتم جمعها نستعرضها فيما يلى:-
العمل على إيقاف خاصية آخر ظهور، وإخفاء صورة الحساب، ومنع الإضافة إلى مجموعات واتس اب دون إذن، أيضَا منع واتساب من الوصول إلى الموقع الجغرافى للحساب، وإخفاء حالات واتساب أو إظهارها لجهات اتصال محددة، كما يمكن منع واتس اب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا على الهاتف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعلانه تحديث الخصوصية.. 6 طرق لحماية حسابك على واتس آب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.