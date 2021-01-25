بعد إعلانه تحديث الخصوصية.. 6 طرق لحماية حسابك على واتس آب

جدة - نرمين السيد - وأدت خطوة واتساب إلى مخاوف المستخدمين من استغلال بياناتهم هو ما أدى إى اتجاه عدد كبير من منهم إلى استخدام تطبيقات آخرى أكثر آمانا.

وعلى الرغم من سياسة الخصوصية التى أعلن عنها واتس آب إلا أن هناك بعض الإعدادات التى يمكن اتباعها لتقليل البيانات التى يتم جمعها نستعرضها فيما يلى:-

العمل على إيقاف خاصية آخر ظهور، وإخفاء صورة الحساب، ومنع الإضافة إلى مجموعات واتس اب دون إذن، أيضَا منع واتساب من الوصول إلى الموقع الجغرافى للحساب، وإخفاء حالات واتساب أو إظهارها لجهات اتصال محددة، كما يمكن منع واتس اب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا على الهاتف.