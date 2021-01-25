فيديو| عريس غشيم .. ضرب زوجته بالتورتة فى وجهها أمام المعازيم

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن العروس "كيلى كارسون"، تعيش في ولاية تينيسي الأمريكية، وقد شاركت لقطة مثيرة للجدل من حفل زفافها، حيث ألقى زوجها "تونى" التورتة في وجهها، الأمر الذى أثار دهشة واستنكار عديد من رواد موقع تيك توك، حيث وصفوا تصرف هذا الزوج بأنه تصرف عدوانى ولا يليق.

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وظهر الزوج توني وهو يمسك بالكعكة ويرميها فى وجه العروس، ما أدى إلى تعثرها على الكراسي القريبة، إلا أنها استطاعت التماسك وتفادت السقوط.