نظام ذكاء اصطناعى يقدم وصفات أطعمة صحية

جدة - نرمين السيد - ويقول أحد الباحثين فى ابتكار المنظومة التى تحمل اسم "بى.فود.ريكيو"، إن هدفنا هو التركيز على النصائح الغذائية التى تناسب كل فرد على حدة، وتدور فكرة المنظومة حول اختيار الوجبة الصحيحة من بين قاعدة بيانات للوصفات الغذائية، ردًا على أسئلة يقدمها المستخدم بلغة سهلة وبسيطة".

وتهدف هذه المنظومة التى ابتكرت فى معهد رينسالر للفنون التطبيقية ومركز أبحاث شركة "أى.بى.إم" للتكنولوجيا فى نيويورك إلى مساعدة المستخدم للوصول إلى الوجبة الصحية التى تلبى ذوقه واحتياجاته الصحية، مع تجنب بعض المكونات التى ربما تكون ضارة بسبب ظروف مرضية معينة، مثل تجنب السكريات والنشويات، أو تجنب بعض أنواع الفواكة أو المكسرات مثلاً، فى حالة إصابة المستخدم بحساسية غذائية معينة تجاه هذه الأصناف.

ويوضح الباحث فى تصريحات للموقع الإلكترونى "تيك إكسبلور"، المختصص فى التكنولوجيا، إن "الفكرة الرئيسية هى تقديم نصيحة غذائية مختلفة لكل مستخدم، وهى مهمة شاقة لا سيما عند التعامل مع ذوق كل مستخدم والمكونات الممنوعة عنه بشكل متفرد".

وتتضمن قاعدة بيانات منظومة "بى.فود.ريكيو" أكثر من 67 مليون وصفة غذائية، فضلاً عن رسومات بيانية توضح العلاقة بين هذه الوصفات ومكوناتها الغذائية، وبيانات إضافية تتعلق بخصائص هذه المكونات وقيمتها الغذائية.