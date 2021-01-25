كالعادة.. فرح صباحك مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس على تصدره تويتر، وقال: "زى عادتنا من قبل ما نبدأ حلقتنا.. فرح صباحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "نعم إنه عقار للسعادة"، "كالعادة أحمد يونس بيعمل عظمة"، "انت ويونس والعظمة وبس".

وتضمنت حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "صباحك ومطرحك" مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.