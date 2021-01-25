صور .. أزياء أنيقة لـ الكندية أشلى ديانا موريس

جدة - نرمين السيد - وتتمتع أشلى بإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تتألق فى عالم الموضة والأزياء. وتحرص على مشاركة متابعيها بصور أزيائها التى نالت إعجابهم، كما تنشر صورها مع عائلتها التى تشعل صفحتها لجمالهم وأناقتهم. وأظهرت صور أشلى ديانا موريس عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" عشقها للبحر والطبيعة.

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