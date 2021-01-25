صور .. طريقة ارتداء الشابوه فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتزيد موضة الشابوه مع أناقة مرتديتها وجاذبيتها بين الآخرين، والتى تتناسب مع مختلف الأزياء منها الكلاسيك والكاجوال وغيرها. ويتلائم اختيار الشابوه مع المحجبات ويزيد من إطلالاتهم أناقة، بالإضافة إلى الشعور بالدفء فى ظل انخفاض درجات الحرارة. ويمكن للمحجبات ارتداء الشابوه على إطلالة كلاسيكية، فمن الممكن اختيار المعطف الطويل وتنسيقه مع لون الشابوه، أو ارتداء بنطلون كلاسيكى واسع وبلوفر أوفر سايز. وتلجأ الفتيات إلى ارتداء موضة الشابوه، من خلال تنسيقه مع بنطلون واسع مع سويت شيرت أو قميص مفتوح أوفر سايز مع أندر شيرت.

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