آبل تحذر مرضى القلب من الشاحن اللاسكى مع هواتف iPhone 12

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدراسة أن آبل وفرت تلك الشواحن اللاسلكية مع هواتف iPhone 12، والتى تؤذى صحة مستخدميه وخصوصا مرضى القلب، وفقا لما جاء فى موقع " AppleInsider".
وأشارت النتائج إلى أن المغناطيس المتواجد فى تلك الخاصية يؤثر على تنظيم ضربات القلب، ويستطيع تشغيل المستشعرات التى غالبا ما تكون فى الدعامات او الأجهزة التى تم تركيبها لمرضى القلب، لذلك حذرت أبل تلك الفئة.
"MagSafe" هو عبارة عن شاحن لاسلكى يضع المغناطيس على هاتف الأيفون، ويعد الأسرع مقارنة بأى شاحن آخر، كما يسمح لهاتفين باستخدمه فى نفس الوقت.
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