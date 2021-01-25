عادات خاطئة تضر بصحة أظافرك

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض العادات اليومية لا ندرك ضررها على الأظافر والتأثير على طبيعتها الصحية وضعفها وفقا لموقع "Style Caster"، منها:

-استخدام الأسيتون المستمر:

يتسبب تغيير طلاء الأظافر خلال فترات قريبة من خلال استعمال الأسيتون، الذى يضر بصحة الأظافر ويتسبب فى جفافها.

-المواد الهلامية والأكريليك:

بالرغم من الصورة الأنيقة الجذابة التى يمنحها الجل أو الأكريليك وغيره، إلا أنها تجعلها عرضة للكسر.

-عدم استخدام مقوى الأظافر:

يعانى البعض من تغيير لون أظافرهن بنفس لون آخر طلاء، يرجع لعدم وجود طبقة عازلة من مقوى الأظافر الشفاف الذى يوضع بين الأظافر والطلاء.

-إزالة طلاء الأظافر بأصابعك:

عادة إزالة طلاء الأظافر يضر بها، لذا يفضل استخدام مزيل أو مناديل الطلاء.