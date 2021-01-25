جدة - نرمين السيد - ويتمكن الجهاز "Xiaomi Mi Band" من القيام ببعض الوظائف التى منها قياس نسبة الأكسجين فى الدم، ودعم المساعد الصوتى Alexa، وفقا لموقع "geekdoing". ويزداد حجم قطر الشاشة التى تعمل باللمس لتبلغ 1.1 بوصة فى الجيل الخامس، كما أنه من المتوقع أن يحتوى السوار على نظام GPS. وتسمى تلك النسخة الحديثة من السوار "Mi Smart Band 6"، وتحمل اسما رمزيا وهو "Pangu".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاومى تطرح نسخة جديد من السوار Xiaomi Mi Band لقياس نسبة الأكسجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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