الكشف عن حمير وحشية بفراء ذهبى فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ونادرا ما تُلاحظ مثل هذه التغييرات، التى تسببها الطفرات الجينية، فى الثدييات، ما أثار اهتمام الباحثين لعمل دراسة جديدة حول سبب تغير الحمير الوحشية.

وأجرى فريق من جامعة كاليفورنيا بحسب "روسيا اليوم"، اختبارات الحمض النووى على 140 من الحمير الوحشية فى السهول - بما فى ذلك سبعة ذات أنماط غريبة - من تسع حدائق وطنية فى إفريقيا.

ووجد الباحثون، أن مجموعات سكانية معزولة أنتجت تجريدا غير طبيعى نتيجة زواج الأقارب، والذى يرجع إلى تجزئة الموائل -وهى عبارة عن المكان الطبيعى التى تعيش فيه النباتات والحيوانات أو الكائنات الحية للحفاظ على صحة النظام البيئى- من البشر الذين استولوا على الأرض.

ويمكن أن يؤدى نقص التنوع الجينى إلى عيوب وراثية ومرض وعقم، ما قد يؤدى فى النهاية إلى انقراض الحمير الوحشية العادية، وهى الأقل تهديدا من بين الأنواع، لكن تعدادها شهد انخفاضا بنسبة 25% منذ عام 2002.

وخلال هذا الوقت، لاحظ الخبراء ودعاة الحفاظ على البيئة أنماطا غير طبيعية مخططة بينها، لكنهم لم يكونوا متأكدين مما إذا كان مرتبطا بالموقع أو الجينات.

ووفقا لـ "ناشيونال جيوغرافيك"، أصيب زهاء 500.000 حمار وحشى فى إفريقيا بتفتيت الموائل الناجم عن التنمية البشرية، مثل بناء الأسوار والطرق والمبانى.

وهذا يجبر الحيوانات على مناطق أصغر ويمنعها من الهجرة مع قطعان مختلفة، وهو أمر مهم للتنوع الجينى.

وصُممت خطوط الحمير الوحشية الشهيرة لتكون بمثابة تمويه أثناء تجوالها فى السهل المفتوح، لكن تلك التى تولد بأنماط غريبة تكون أكثر وضوحا للحيوانات المفترسة.

ويمكن أن يؤدى نقص التنوع الجينى أيضا إلى عيوب وراثية ومرض والعقم فى النهاية، ما قد يؤدى إلى انقراضها.