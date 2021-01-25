مايكروسوفت تحصل على براءة اختراع لتكنولوجيا التواصل مع الموتى

جدة - نرمين السيد - ويعتمد الاختراع على السجلات والصور ومقاطع الفيديو والرسائل وما إلى ذلك.

وتفترض "مايكروسوفت"، بحسب "سبوتنيك"، استخدام مثل هذه المضاعفات الافتراضية بحيث يمكن لأى شخص "التواصل" مع قريبه المتوفى، الذى لا يزال لديه صفحات مفتوحة على الشبكات الاجتماعية.

وبعد فحص الملفات، ستكون الخوارزمية قادرة على إجراء حوار وتقليد سلوك شخص حقيقى: أسلوبه، ومستوى سعة الإطلاع، وربما روح الدعابة.

علاوة على ذلك، توفر براءة الاختراع تركيبًا صوتيًا، فضلاً عن إنشاء نموذج ثلاثى الأبعاد بناءً على الصور المتاحة، فيما يرى الخبراء أن الشركة لم تكن تنوى ترفيه المستخدمين الذين فقدوا أيًا من أقاربهم.