فيديو.. الرياضة مالهاش سن.. عجوز تنافس الشباب فى التزلج على الثلوج

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من ذلك كسرت ليبوف مورخيدوفا، سيدة تبلغ من العمر 80 عامًا هذه القاعدة، لتؤكد أن الرياضة لا يحكمها سن، حيث تمارس هوايتها المفضلة على ثلوج سيبيريا.

وتعيش مورخيدوفا، بمفردها منذ وفاة زوجها، وتشغل وقتها بالاعتناء ببعض الكلاب والأبقار والطيور.

وبحسب مقطع فيديو نشرته إذاعة صوت ألمانيا، قالت العجوز: "سواء كنا نعيش فى قصور أو فى أى مكان آخر، فإن الموت هو النهاية المحتومة لكل إنسان".