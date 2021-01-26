صور .. عجوز عمرها 87 سنة تصبح مدربة لياقة!

جدة - نرمين السيد - ربما لا يتخيل البعض أن يبدأ أحدهم فى تحقيق هدف له بعد سن الستين، إذ إن هذا هو وقت الراحة والبعد عن أى عمل شاق، ولكن عجوزًا يابانية تجاوزت الـ 80 من عمرها خالفت هذا الاعتقاد بشكل كلى.





كلمة واحدة من زوج "تاكيشيما ميكا" كانت كافية لأن تقرر البدء فى ممارسة التمارين الرياضية وهى فى سن الـ 65، حيث قال لها: "لقد أصبحت سمينة".

ووفقًا لموقع "nippon" اليابانى، تقول "ميكا" أن حجم بنطالها كان ضعف حجمه الحالى تقريبا، مشيرة إلى أنها لم تعترف بذلك، ولكنها اقتنعت أن هذا شىء سيئ بعد كلمة زوجها، فبدأت بالتردد على الصالات الرياضية لفقدان الوزن.

لم تكتفِ السيدة بفقدان 15 كيلو جرامًا من وزنها بعد أن تطور الأمر معها إلى ممارسة اللياقة البدنية، بل استمرت فى حضور الدروس بعد ذلك، حيث بدأت فى سن الـ 79 بتدريب عضلات منطقة الجذع لدى مدرب خاص، لتصل بعد 8 سنوات إلى نقطة تحول مذهلة.

اختيرت "تاكيشيما" من قبل مدير شركة "باور إيجينج" كمدربة لدى الشركة، لتصبح مدربة لياقة بدنية فى سن الـ 87، إذ تقدم الآن دروسا على شبكة الإنترنت مدة أحدها ساعة كاملة بمعدل مرة واحدة فى الشهر.