- 1/3
- 2/3
- 3/3
كلمة واحدة من زوج "تاكيشيما ميكا" كانت كافية لأن تقرر البدء فى ممارسة التمارين الرياضية وهى فى سن الـ 65، حيث قال لها: "لقد أصبحت سمينة".
ووفقًا لموقع "nippon" اليابانى، تقول "ميكا" أن حجم بنطالها كان ضعف حجمه الحالى تقريبا، مشيرة إلى أنها لم تعترف بذلك، ولكنها اقتنعت أن هذا شىء سيئ بعد كلمة زوجها، فبدأت بالتردد على الصالات الرياضية لفقدان الوزن.
لم تكتفِ السيدة بفقدان 15 كيلو جرامًا من وزنها بعد أن تطور الأمر معها إلى ممارسة اللياقة البدنية، بل استمرت فى حضور الدروس بعد ذلك، حيث بدأت فى سن الـ 79 بتدريب عضلات منطقة الجذع لدى مدرب خاص، لتصل بعد 8 سنوات إلى نقطة تحول مذهلة.
اختيرت "تاكيشيما" من قبل مدير شركة "باور إيجينج" كمدربة لدى الشركة، لتصبح مدربة لياقة بدنية فى سن الـ 87، إذ تقدم الآن دروسا على شبكة الإنترنت مدة أحدها ساعة كاملة بمعدل مرة واحدة فى الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. عجوز عمرها 87 سنة تصبح مدربة لياقة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.