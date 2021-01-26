نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. ازدحام بمحورى صفط وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - كشف الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن حركة سير السيارات صباح اليوم، وفقا للتقرير المرورى لـ محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090.





وقال يونس، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأتوستراد والخصوص والبساتين.

وأشار إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا الازدحام الذى يشهده منزل محور صفط.

وفيما يخص محافظة القاهرة، أوضح وجود كثافات مرورية مرتفعة على محور صلاح سالم، وأعلى كوبرى الحدائق لذا نصح بسلوك شارع مصر والسودان.

كما أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية إلى القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد ومنها كوبرى الجلاء والساحل والجامعة.