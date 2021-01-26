- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وبعد تصدر الإعلامى أحمد يونس تويتر، قال: "نبدأ يومنا دايما بالصدارة من 7ل9 مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "اصحى وفوق يونس فوق"، "صباحك ومطرحك يتضمن أخبارا وعالم من الغناء فى السابعة صباحا سعادة وهناء"، "ما حد يشوفلنا العظمة اللى يونس بيعملها دى"، "استمتع بوقتك مع يونس".
وقدمت حلقة اليوم، الثلاثاء، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وفقرة البرج فى الدرج، وغيرها من الفقرات المشوقة.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد يونس يحتل صدارة تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.