أحمد يونس يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وبعد تصدر الإعلامى أحمد يونس تويتر، قال: "نبدأ يومنا دايما بالصدارة من 7ل9 مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "اصحى وفوق يونس فوق"، "صباحك ومطرحك يتضمن أخبارا وعالم من الغناء فى السابعة صباحا سعادة وهناء"، "ما حد يشوفلنا العظمة اللى يونس بيعملها دى"، "استمتع بوقتك مع يونس".

وقدمت حلقة اليوم، الثلاثاء، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وفقرة البرج فى الدرج، وغيرها من الفقرات المشوقة.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.