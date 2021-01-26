صور.. عارضة الأزياء أجاتا بيرنات وتدريبات الرقص والرياضة منذ الصغر

جدة - نرمين السيد - فكانت فى طفولتها عاشقة للرقص والرياضة، ومنذ صغرها كانت تدرب الرقص والألعاب الرياضية.

وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وفازت بلقب "ملكة جمال بولندا" فى عام 2017، وتفوقت على 23 متسابقة، ومنحتها ملكة جمال بولونيا السابقة "إيزابيلا كرزان" التاج .

كما مثلت بولندا فى مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2018 بالصين.

وتحرص أجاتا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" سواء كانت بأزياء جديدة أو مع زوجها أو أثناء ممارستها للتمارين الرياضية.

وتنال إطلالاتها إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 5 ملايين متابع، لأناقتها ورشاقتها التى تلفت الأنظار حولها.