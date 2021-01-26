صور .. أبرز صيحات موضة شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز صيحات موضة شتاء 2021 البلوفرات ذات الأكمام المنفوخة، والتى تظهر مرتديتها فى صورة أنيقة جذابة بينما يكرهها البعض لاعتقادهن بأنها تجعل مرتديتها تظهر فى صورة بأكتاف عريضة وضخمة.

ومنها أيضا الملابس ذات نقوش جلد النمر التى تجعل مرتديتها تظهر فى إطلالة مميزة، تلفت الأنظار حولها.

وتعد البدلات النسائية الخيار المثالى لدى بعض النساء فى شتاء 2021 سواء كان فى إطلالة كاجوال أو رسمية، بينما تعتقد بعض النساء بأنها صنعت لأجل الرجال فقط.

وتستعين بعض الفتيات بالملابس ذات الألوان النيون أو المضيئة، فهى تساعد فى الحصول على إطلالة مختلفة جذابة تلفت الأنظار حولها.