واتس آب يخسر مستخدميه.. ويتراجع للمركز الـ23

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير صحفية أن تطبيق WhatsApp، والذى يضم أكثر من 2 مليار مستخدم، خسر عشرات الملايين من المستخدمين بسبب أزمة سياسة الخصوصية الجديدة والتى تطلب من المستخدمين الموافقة على مشاركة بياناتهم مع فيسبوك.





وفقًا لشركة التحليلات App Annie هبط "واتس آب" من ثامن أكثر التطبيقات تحميلاً فى بريطانيا فى بداية شهر يناير الحالى إلى المركز 23، وعلى النقيض من ذلك، لم يكن تطبيق Signal من بين أفضل 1.000 تطبيق فى المملكة المتحدة فى 6 يناير، ومع ذلك بحلول 9 يناير، كان التطبيق الأكثر تحميلا فى البلاد.

وأخبر نيام سوينى، مدير السياسة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فى واتس آب، لجنة الشؤون الداخلية أنه يعتقد أن الهجرة الجماعية من التطبيق مرتبطة بتحديث شروط خدمة الشركة.

وقال سوينى، وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، إن الهدف من التحديث هو القيام بأمرين: تمكين مجموعة جديدة من الميزات حول رسائل الأعمال، وتقديم توضيحات وتوفير قدر أكبر من الشفافية حول سياسات الشركة الموجودة مسبقًا.

ووصلت تطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال قد شهدت خلال الأسابيع الماضية زيادة هائلة هى الأكبر فى تاريخها، إذ حقق تطبيق سيجنال أكثر من 50 مليون عملية تحميل فى أيام.

كما استطاع تطبيق تيليجرام الوصول لأكثر من 25 مليون عملية تحميل فى أيام قليلة، بالإضافة إلى أنه أصبح عدد مستخدميه النشطين يتجاوز 500 مليون مستخدم شهريًا.