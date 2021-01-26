استخدامات أخرى غير الطهى.. فوائد أكياس الشاى

جدة - نرمين السيد - يستعين الكثير بـ أكياس الشاى المتواجدة فى المطابخ لأجل العناية بالبشرة، وعلاج جروح الطفل وغيره، وفقا لما جاء فى موقع "برايت سايد".

ومن بين فوائد أكياس الشاى، التخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب، لاحتوائه على العديد من الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات، عن طريق مزج كيسين من الشاى بالماء الدافئ والعسل ووضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

كما يمكن أن تخفف أكياس الشاى من ألم الأسنان، وفقا لتأثيراتها المضادة للبكتيريا والمخدرة، من خلال ضغط كيس شاى دافئ قليلا على الأسنان المتألمة.

ويعانى الكثير بعد ليلة من الأرق من انتفاخ واحمرار العين، لكن تساهم الكمادات الباردة من الشاى الأخضر فى القضاء على الانتفاخ والشعور بالانتعاش.

ومن الممكن استخدام أكياس الشاى للأطفال عند تعرضهم للكدمات والخدوش، وتساعد فى تخفيف الاحمرار والتورم والألم بعد وضع أكياس الشاى الأسود الباردة على الإصابة.