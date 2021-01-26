سامسونج تطرح هاتفها الجديد بمزايا عديدة أهمها خدمة 5G

جدة - نرمين السيد - ويسمى هاتف سامسونج الجديد "Samsung A72" الذى يتمتع بالمزايا وأبرزها خدمة 5G وتقنيات أخرى حديثة، وفقا لموقع "Gizmochina". ويتميز شاشته بكبر حجمها وتبلغ 6.7 ميلليمتر، المصنوعة بتقنية "الأموليد"، بالإضافة إلى الكاميرا التى تصل عدستها إلى 64 ميجابيكسل وتأتى بزاوية عريضة تصل لـ 12 ميجابيكسل. ويكون الهاتف متاحا بنسختين، تعمل الأولى بنظام Snapdragon 750G والثانية بنظام Snapdragon 720G وكلاهما مجهزان بتقنية الإرسال الحديثة 5G، كما يبلغ سعر الهاتف 459 يورو بالدول الأوروبية.

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