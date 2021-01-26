طريقة عمل الجمبرى المقلى المقرمش لأولادك

جدة - نرمين السيد - وتختلف طريقة تحضير الجمبرى المقلى من مطبخ لآخر، ولكن من الممكن الاستعانة بتلك الطريقة ذات الخطوات البسيطة والسريعة لإعداد وجبة شهية للآخرين. وهناك مقادير الجمبرى المقلى مقرمش، التى تشوق أطفالك وتشجعهم على تناوله والاستفادة من فوائده الصحية: -جمبرى. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. -نصف ملعقة صغيرة من بودر الثوم. -ملعقة صغيرة من البابريكا. -2 حبة بيض مخفوق. -كوب بقسماط. -كوب دقيق. -زيت نباتى. طريقة التحضير: يوضع الجمبرى فى وعاء ويضاف له الملح والفلفل الأسود والثوم والبودرة، وتخلط تلك المكونات برفق. وفى وعاء آخر صغير يخلط الدقيق مع البابريكا، ثم يجهز البيض المخفوق فى وعاء والبقسماط فى طبق آخر. ويغمس قطع الجمبرى أولات ثم توضع فى مزيج الدقيق ثم البيض وأخيرا البقسماط. وبعد تسخين الزيت جيدا يتم قلى قطع الجمبرى بالزيت حتى تصبح ذهبية اللون، لتقدم ساخنة.

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