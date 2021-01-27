فيديو .. قطة تنقذ رضيعا من الموت

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو الذى تم تصويره فى بوكارامانغا بـ كولومبيا، ونشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قطة تحاول جاهدة إبعاد طفل يبلغ من العمر عاما واحدا عن سور الشرفة، بتوجيه ضربات على يديه.
وبالفعل نجحت القطة فى نهاية المطاف بعد عدة محاولات من إبعاد الطفل عن السور لتنقذ حياته من الموت.
ووصف كثيرون ممن شاهدوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ما قامت به القطة بأنه دليل على حب الحيوانات لأصحابها، فى حين وصف آخرون القطة بـ"الأخ الأكبر".
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