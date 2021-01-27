قيمتها 7 آلاف دولار.. ساعة بايدن الأغلى من نوعها

جدة - نرمين السيد - ولفتت الصحيفة، بحسب "روسيا اليوم"، فى هذا السياق إلى أن سلفى بايدن، بيل كلينتون وجورج بوش الابن، فضلا الساعات من ماركة "تيميكس" الأمريكية، وفضل باراك أوباما الإكسسوارات من ماركة "شينولا" و"جورج غراى" .

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